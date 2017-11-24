İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İstanbullu Gelin 27. bölüm fragmanı izle

Oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Dilara Aksüyek ve Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin, ekrana gelen 26. bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Yayınlanan bölümde Süreyya, İpek’in bebeğine sahip çıkıyor.
Ancak Süreyya’nın bebeğe bu kadar ilgi duyması, İpek’i rahatsız ediyor. 26. bölümün ardından İstanbullu Gelin 27. bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı. Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İstanbullu Gelin 27. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?
Süreyya ve Faruk’un aşk hikayesini konu edinen İstanbullu Gelin dizisi, bu akşam ekrana gelen bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Yayınlanan 26. bölümde doğumdan sonra depresyona girerek bebeğini istemeyen İpek, bebeğe bakan Süreyya’yı kıskanıyor. Öte yandan Konaktaki bir değişiklik Fikret’in çileden çıkmasına neden olur. Adem’in teklifi Boran ailesinde büyük depremler yaratıyor.
İstanbullu Gelin’in 26. bölümünün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanı için bekleyişe başladı. “İstanbullu Gelin 27. bölüm fragmanı” aramasını yapan vatandaşlar, yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek için fragmanı bekliyor.
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanıyla birlikte izleyicilere ipuçları verilecek ve yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş başlayacak.
Son gelişmelerden sonra kendisine yeni bir rutin belirleyen Süreyya, Esma’nın tuhaf davranışlarına anlam verememektedir. Gelen bir haber, Adem’e hayatının en büyük mutluluğunu yaşatır. Osman’ın müdahalesi Esma ve Garip’i hiç ummadıkları bir şekilde karşı karşıya getirir. Konaktaki bir değişiklik Fikret’in çileden çıkmasına neden olur.
Adem’in teklifi Boran ailesinde büyük depremler yaratır. Onca zaman gömülü kalmış, tüm dengeleri değiştirebilecek bir sır Esma’nın ellerinde gün yüzüne çıkacaktır.
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