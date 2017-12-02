İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İstanbullu Gelin 28. son bölüm fragmanı

Yayınlanan 27. bölümüyle izleyicisinden tam not alan İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni bölümde neler yaşanacağını araştıran izleyiciler, internet üzerinde "İstanbullu Gelin 28. bölüm fragmanı" ve "İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapıyor. İşte detaylar...

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 28. yeni bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölüm hakkında ipuçlarını edinmek isteyen izleyiciler, şimdi merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor. Peki İstanbullu Gelin 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Heyecanla beklenen İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz izleyicilere sunulmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Böylece yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden izleyiciler için ipuçları verilecek.

İSTANBULLU GELİN 27. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İstanbullu Gelin’in ekrana gelen 27. bölümünde;

Osman’ın Süreyya’ya aşık olduğunu okuduğu günlükten öğrenen Esma, Nurgül’e “Osman Süreyya’ya aşıkmış. O kadar yük olmaz diyordun, al buyur birazını da sen taşı şimdi. Mum gibi içine içine yanmış çocuk. Bu kadın birini fitil, birini mum yapmış. Biri yandığının farkında değil, öbürü ateşiyle eriyor. Olacak şey mi bu?” dedi.

— STAR TV (@startv) December 1, 2017

Begüm’ün Faruk’a “Zamanı gelince pedagoguyla görüşür, yardım alır, ben en uygun şekilde hayatına dahil ederim.” dediği sahne dikkat çekti. Faruk ise “Biz de gittik pedagoga. Ha diyince olmuyor, bunu sen de biliyorsun. Kusura bakma Begüm, ben böyle bir şeye izin veremem. Bak diyorum ki, senin hayatına karışmak benim haddime değil. İnşallah da mutlu olursun ama şu an ben Emir’in yeni biriyle tanışmasını doğru bulmuyorum.” şeklinde Begüm’e cevap verdi.

— STAR TV (@startv) December 1, 2017

Faruk’un Begüm’le yaşadığı gerilim nedeniyle durumu fark eden Süreyya, Faruk’a “Konu neymiş? Durmadan mesaj atıyor kadın, destan yazdı resmen sana. Daha hala neyi tartışacağız diyorsun. Ceketini astım yardım ettim, ekranda kocaman Begüm yazıyordu. Sen ne saklıyorsun ya?” dedi ve bu sahne izleyicilerin dikkatini çekti.

Öte yandan doğum yaptıktan sonra bunalıma giren ve bebeğini istemeyen İpek’i Esma uyardı. “Süreyya ile ne alakası var? Çocuğuma o mu bakıyor?” diyen İpek’e cevap veren Esma, “O büyütüyor çocuğu tabii. Sen odadan çıkmadığın için kapıdan önünde olanlardan bile bihabersin. Ada, bir tek onun kucağında sakinleşiyor. O da bir an başından ayrılmıyor; sabah akşam başında. Fikret de bunu seyretmeye dayanamıyor tabi. Tamam, çocuk denedi ama bir başına baş edemedi. Sen bu prensesi Süreyya için mi doğurdun?” dedi ve bu konuşmalar İpek’i hem kıskandırdı, hem etkiledi.

Akşam yemeğine çıkan Faruk ve Süreyya, Begüm konusunda tartıştı. Faruk’a “Ya Faruk söyle, çığlık atacağım yoksa” dedi. Faruk da “Begüm’ün hayatında biri var, bak görün mü? Çok da mühim bir mesele değilmiş, dedim sana.” dedi ve Süreyya sakinleşti.

Esma’nın uyarıları sonrasında Süreyya’ya karşı tavır edinen İpek, “Dokunmayacaksın benim kızıma. Sen yardımını ettin bana zaten. Böyle kahramanlık edalarıyla benim kızımı sahiplenmeyeceksin. Dokunmayacaksın, görmeyeceğim seni yanında.” dedi. Süreyya ise, ağlayan bebeği sakinleştirmek için “Tamam gel beraber sakinleştirelim.” dedi ancak İpek, bir kere daha sert çıktı.

Tartışma seslerini duyan Fikret ve Faruk da oraya geldi ve Faruk, “Yardım etmeye çalışıyor.” dedi. Fikret ise “İstemiyoruz sizin yardımınızı lütfen, tamam çok yardım ettiniz şimiye kadar.” dedi ve aradaki gerginlik arttı.

— STAR TV (@startv) December 1, 2017

Yaşanan gerginliğin ardından bebeği sakinleştiren Süreyya’nın “Anladık tamam o sizin. Kimsenin çocuğunda da zaten gözümüz yok. Başka bir çocuğun annesinin babasının yerini alacak kadar da çaresiz değiliz çok şükür. Şuurumuz da yerinde. Ama siz bu çocuğun sorumluluğunu almadığınız sürece, ben elimi çekmiyorum bu çocuğun üstünden. Çünkü siz ne derseniz deyin, ben de bu ailenin bir parçasıyım ve Ada da benim yeğenim. Benim bildiğim ailede düşmanlık, gözyaşı akana kadardır.” sözleri iki tarafı da sakinleştirdi ve olaylar yatıştı.

Öte yandan bebeğiniz emziremeyen İpek'in sütü geldi. Bebeğini emzirmeye başlayan İpek, gözyaşlarına hakim olamadı. Müjdeli haberi duyan konak halkı da en az İpek kadar sevindi.

İstanbullu Gelin

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin 28. bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin son bölüm fragmanı