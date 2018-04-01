Spor Toto 1. Lig'de İbrahim Üzülmez yönetimindeki Çaykur Rizespor, Yalçın Koşukavak'ın çalıştırdığı İstanbulspor'a konuk oldu. Konuk ekip henüz 1. dakikada Vedat Muric'in golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol olmadı.

Dakikalar 61'i gösterdiğinde Vedat Muric bir kez daha sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı. Çaykur Rizespor bu golden sadece 3 dakika sonra Süleyman Koç'la 3-0 öne geçti.

İstanbulspor, dakika 70'de Onur Ergün'ün golüyle farkı 2'ye indirdi. Dakikalar 86'ya geldiğinde ise ev sahibinde İbrahim Yılmaz rakip fileleri havalandırdı ve farkı 1'e indirdi.

İstanbulspor'da Yalçın Kılınç, 89 ve 90. dakikalarda iki sarı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelede başka gol olmayınca Rizespor kritik deplasmandan 3 puanla döndü.

Rizespor bu sonuçla puanını 56'ya yükseltti. İstanbulspor ise haftayı 42 puanla kapadı.