İstanbulspor ile menajer Juan Figer ile anlaşma yapıldı

İstanbulspor, dünyaca ünlü menajer Juan Figer ile Brezilya'da görüştü. İstanbulspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüp Yöneticilerimiz Ömer Saral ve Barış Erdoğdu, Dünya Futbolu'nun yakından tanıdığı menajer Juan Figer ile bir toplantı gerçekleştirdi. Brezilya'da gerçekleşen toplantı sonucunda İstanbulspor'un daha başarılı olabilmesi adına Juan Figer ve Kulübümüz arasında anlaşma sağlandı. Kendisine misafirperverliğinden ötürü teşekkür ediyor, birlikte nice başarılara imza atmayı temenni ediyoruz."

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