Türkiye cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ilk kez sandık başına gitti. 50 milyondan fazla seçmen cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimleri için oy kullandı.

Seçim öncesi dönemin en tartışmalı gündem maddelerinden biri olan anket sonuçlarında ise cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkan rakamlara birden fazla anket şirketi yakın tahminler yaparken, milletvekili seçimleri için sonuca en yakın tahminler ise Gezici Araştırma ve MAK Danışmanlık'tan geldi.

MAK Danışmanlık, resmi olmayan sonuçlara göre 42.33 puan oy alan AK Parti'nin oyunu 43.5 olarak tahmin etmiş, Gezici Araştırma ise bu rakamı 43.6 olarak duyurmuştu.

Konar, Optimar ve MAK cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanacağını doğru tahmin eden şirketler oldu.

ADİL GÜR VE GENAR'DAN SANDIKLARIN KAPANMASINA 1 SAAT KALA ANKET SONUCU

24 Haziran seçimlerinin en ilginç anket çalışmalarından biri Adil Gür'den geldi. 16 Nisan referandumu için yaptıkları son ankette yüzde 61 'Evet' sonucu bulan ve 10 puan yanılan şirket, 24 Haziran seçimleri öncesindeki süreçte hiçbir araştırma sonucunu yayınlamamıştı.

Şirket oy verme işleminin bitimine 1 saat kala 21-22 Haziran'da yaptıkları anketlerin sonuçlarını açıkladı.

Anket sonuçlarına göre Erdoğan'ın yüzde 53.5 oy aldığı, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 54.2 (AK Parti 45.4 + MHP 8.8) oy aldığı bilgisi paylaşıldı.

Genar Araştırma da sandıkların kapanmasına 1 saatten kısa bir süre kala araştırma sonucu açıklayan şirketlerden biri oldu.

Genar Araştırma'nın açıkladığı sonuçlarda, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 51.4, Muharrem İnce'nin yüzde 28.4, Selahattin Demirtaş'ın yüzde 10.5, Meral Akşener'in yüzde 7.6 oranında oy aldığı bilgisine yer verildi.

Milletvekili seçimlerinde ise Cumhur İttifakı'nın yüzde 50.8, Millet İttifakı'nın yüzde 37.2 oy aldığı bilgisi paylaşıldı. Genar'ın araştırmasında HDP'nin aldığı oy oranı 11.6 çıktı.

ANKET ŞİRKETLERİNİN SEÇİM ÖNCESİ AÇIKLADIKLARI SON SONUÇLAR

GEZİCİ ARAŞTIRMA - 16-17 Haziran 2018

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Erdoğan: 48.2

Akşener: 11.4

İnce: 29.1

Demirtaş: 10

Karamollaoğlu: 1.2

Perinçek: 0.1

Partiler

AK Parti: 43.6

CHP: 26.7

MHP: 5.3

İYİ Parti: 10.1

HDP: 12.1

SP: 1.8

Diğer: 0.4

KONDA ARAŞTIRMA - 9-10 Haziran



Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Erdoğan: 51.9

Akşener: 10.2

İnce: 28

Demirtaş: 9

Karamollaoğlu: 0.7

Perinçek: 0.1

Partiler

AK Parti: 45.5

CHP: 26.1

MHP: 7.3

İYİ Parti: 8.5

HDP: 11.6

Diğer: 1

OPTİMAR ARAŞTIRMA - 14-20 Haziran

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Erdoğan: 51.6

Akşener: 8.5

İnce: 28

Demirtaş: 10.3

Karamollaoğlu: 1.1

Perinçek: 0.5

Partiler

AK Parti: 46.7

CHP: 26.3

MHP: 6.9

İYİ Parti: 6.8

HDP: 11.2

SP: 1

Diğer: 1.2

METROPOLL ARAŞTIRMA - Haziran 18

Cumhur İttifaki: 49.4

Millet İttifakı: 38.1

HDP: 12.3

PİAR ARAŞTIRMA - Mayıs 18

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Erdoğan: 39.7

Akşener: 21.2

İnce: 26

Demirtaş: 11.1

Karamollaoğlu: 1.8

Perinçek: 0.3

Partiler

AK Parti: 34.8

CHP: 23.4

MHP: 7.3

İYİ Parti: 17.2

HDP: 14.1

SP: 2.5

Diğer: 0.7

MAK DANIŞMANLIK - 1-6 Haziran

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Erdoğan: 51.5

Akşener: 12.5

İnce: 24.4

Demirtaş: 8.8

Karamollaoğlu: 2.2

Perinçek: 0.6

Partiler

AK Parti: 43.5

CHP: 24.2

MHP: 9.3

İYİ Parti: 10.3

HDP: 9.2

Diğer: 1