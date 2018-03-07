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KONUSU

Dizi, tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan'ın serüvenini anlatıyor. Hikayenin başında Doğu ve Batı'nın birleştiği 15 milyonluk şehirde sıradan bir genç olarak hayatını sürdüren Hakan kahraman olmaktan çok uzaktır. Ancak şehrinin tarihten gelen gizemli ölümsüzlerin tehdidi altında olduğunu öğrendiğinde onları durdurmaktan başka çaresi kalmaz. Hem henüz hazır olmadığı hem de kabul etmek istemediği bir görevle karşı karşıya olan Hakan, kaderindeki son muhafız olma vazifesini yerine getirebilecek mi?