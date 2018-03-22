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İstanbul, bu yıl da dünyada yurtdışı seyahatine çıkmak isteyenlerin gözdesi... Kullanıcılarının seyahat yorumlarına yer veren Tripadvisor sitesinin 10’uncu kez düzenlediği Traveller’s Choice anketinde, İstanbul, 2018 yılında kullanıcıların en çok gitmek istedikleri 25 kent listesine girmeyi başardı. İstanbul dünyada 9’uncu, Avrupa’da ise 7’inci “en çok seyahat edilmek istenen kent” oldu. Her iki listenin başındaysa Fransa’nın başkenti Paris bulunuyor. İşte sırasıyla en çok gitmek istenen şehirler...

Paris, Fransa