İşte FETÖ'nün 'Başyüceler Şurası': Savcılık isim isim açıkladı

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, FETÖ'nün finans kaynağı Kaynak Holding ve bağlı şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. 707 sayfalık fezlekede örgütün Türkiye imamı Mustafa Özcan, "FETÖ'nün ikinci adamı" olarak bilinen Cevdet Türkyolu, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamlar Harun Biniş ve Kemal Batmaz, Fethullah Gülen'in doktoru Kudret Ünal ve işadamı Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 130 şüpheli bulunuyor.

Fezlekede şüphelilerin örgüt adına yaptığı faaliyetler, isim isim, tek tek açıklandı

GÜLEN'DEN SONRA ÖRGÜT TEMSİLCİSİ ÖZCAN

Fezlekede örgütün Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın hiyerarşik yapılanmada önemli yer tuttuğu, tayin ve terfilerin karara bağlandığı sözde "Başyüceler Şurası Başkanı" olduğu belirtildi. Özcan'ın holding dışında Kimse Yok Mu Derneği, Bank Asya ile örgüte ait diğer tüm şirket, okul, dershane ve diğer kurumlarında söz sahibi olduğu, FETÖ elebaşısı Gülen'in ABD'ye gittikten sonra Türkiye'de örgütün temsilcisi konumuna geçtiği kaydedildi. Firari olan Özcan'ın ABD ile Türkiye arasında köprü oluşturduğu, örgütü Türkiye'de yönetip yönlendirdiği gibi Pensilvanya'dan da fetvalar alarak örgütü istediği gibi dizayn ettiği vurgulandı.

GÜLEN'İN DAMADI

Bir diğer firari şüpheli Cevdet Türkyolu. Gülen'in ise hem damadı, hem de özel kalem müdürü. Tüm ülkelerden alınan himmet paralarının bir kaç kişiyle birlikte şüpheli Cevdet Türkyolu'nda toplandığı anlatılan fezlekede, Türkyolu'nun Gülen'in yeğeni ile evli olduğu aktarıldı.

DARBECİ BİNİŞ VE BATMAZ

Tutuklu şüphelilerden Harun Biniş ve Kemal Batmaz. Biniş ve Batmaz darbe teşebbüsü esnasında darbenin yönetildiği 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunuyordu. Biniş'in Adil Öksüz ile birlikte hareket ettiği anlatılan fezlekede, Harun Biniş'in örgütsel bir tavırla ifade vermekten kaçındığı, ByLock kullandığı, örgüte finans temin ettiği kaydedildi. Batmaz'ın ise terör örgütünün finans merkezi olan Kaynak Holding'in bir çok şirketinde yöneticiliği bulunduğı anlatıldı.

GÜLEN'İN DOKTORU

Gülen'in özel doktoru Kudret Ünal. Ünal'ın örgütün tepe yönetiminde yer aldığı anlatılan fezlekede, görüştüğü iş adamlarına ise Bank Asya'ya mevduat temin ettiklerinde umre ve hac sevabı alacaklarını vaat ettiği belirtildi. Ünal'ın örgüt elebaşısının sırdaşlarından ve silahşörlerinden olduğu da kaydedildi.

FARUK GÜLLÜ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

İşadamı Faruk Güllü. Güllü'nün ise Kaynak Holding A.Ş'de sermaye ortağı olduğu, teröristbaşı Gülen'in talimatının ardından Bankasya'ya para yatırdığı, FETÖ/PDY adına eylemlerde bulunduğu ve örgüte finans temin ettiği bilgisi verildi.