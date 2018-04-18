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Aslı Enver ve Murat Boz'un 2.5 yıllık ilişkileri sona ermişti. İkilinin ayrılık kararı hayranlarını da şoke etmişti. Kelebek yazarı Onur Baştürk, Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılığının perde arkasını yazdı. İşte Onur Baştürk’ün o yazısı…