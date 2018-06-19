Fenerbahçe'nin bu hafta içinde sözleşme imzalaması beklenen Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekipte hayal edemeyeceği paralarla buluşacak.
PSV'den yıllık sadece 480 bin euro kazanan 47 yaşındaki çalıştırıcı, 1+1 ya da 2+1 yıllık kontrat yapacağı Kanarya'dan sezon başına garanti 2.5 milyon euro gelir elde edecek.
Cocu, Hollanda basınına yansıyan haberlere göre, bonuslardan da elde edeceği kazançla büyük bir gelirin sahibi olacak. Tabii başarılı olursa... Buna göre Phillip Cocu, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde gruplara taşımayı başarırsa, ekstradan cebine 500 bin euro koyacak.
Yıl sonunda lig şampiyonluğu gelirse 500 bin euro daha bonus elde edecek olan Hollandalı teknik direktörün henüz isimleri belirlenmeyen üç yardımcısını da sezon başına toplamda en fazla 500 bin euro ödenecek.
KOVULURSA 3 MİLYON EURO ÖDENECEK
Phillip Cocu, sözleşmesi sona ermeden Fenerbahçe'den kovulursa, 1 yıllık garanti ücreti olan 2.5 milyon euro'yu cebine indirecek. Kovulması halinde üç yardımcısına da toplam 500 bin euro tazminat ödenecek; böylece tazminat miktarı 3 milyon euro'yu bulacak.
Cocu'nun sözleşmesi 2 yıllık olursa ve bu süre bitmeden kovulursa, tüm alacağı yardımcılarınınki de dahil olmak üzere garanti altında olacak.
TAZMİNATSIZ ASLA
Hollanda'da yayın yapan Eindhoven Dagblaag gazetesinden Rik Elfrink'e göre; PSV yönetimi Fenerbahçe'ye rest çekti.
Elfrink, PSV'li yetkililerin sarı-lacivertlilere Phillip Cocu ile kendilerinin de artık yola devam etmek istemediğini ilettiğini aktarırken, "PSV yönetiminin tazminat almadan Cocu'yu bırakması söz konusu dahi değil. Fenerbahçe'den bir an önce bu işin sonuçlanmasını istediler" bilgisine yer verdi..
UEFA'YA TAŞINABİLİR
PSV'nin Cocu'nun tazminatı için 3 ila 6 milyon euro arasında bir bedel tayin ettiği ileri sürülmüştü. İki kulübün tazminat sorununu halledememeleri halinde konunun UEFA'ya taşınması bekleniyor.
EN İDEALİ BERGKAMP
Cocu'nun Fenerbahçe'deki yardımcıları için Hollanda'dan çelişkili bilgiler geliyor. Dirk Kuyt, Feyenoord'a söz verdiği için olmuyor. Dennis Bergkamp yazılmıştı, ardından da PSV'deki yardımcılarından Chris van der Weerden iddiası ortaya atıldı.
Weerden'in de gelmek istemediği belirtilirken, Bergkamp ismi yeniden ağırlık kazandı. Cocu ile Bergkamp'ın çok eski dost oldukları, milli takımda aynı odada kaldıkları, teknik direktörlük kursuna bile beraber gittikleri vurgulandı.
PSV'DEN BOŞA ÇIKAN HAMLE
PSV'nin Phillip Cocu'yu F.Bahçe'ye kaptırmamak için son bir atak yaparak 47 yaşındaki çalıştırıcıya zam teklif ettiği, ayrıca üç yıllık yeni sözleşme önerdiği iddia edildi.
Ancak Cocu'nun bunları kabul etmeyip Fenerbahçe'ye gitmekte ısrarcı olduğu vurgulandı. Cocu'nun menajerin Rob Jansen'in PSV'li yetkililerle masaya oturup tazminat için anlayış istediği de gelen haberler arasında. (Fotomaç)
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