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Sistit tedavisinde kontrolsüz antibiyotik kullanılması, hem ilacın yan etkilerine, hem de bakterilerde direnç gelişimine ve kronikleşen enfeksiyonlara yol açabilir. Komplike olan idrar yolları enfeksiyonlarında ise daha uzun süreli tedavi, sadece enfeksiyonu ortadan kaldırmak için değil aynı zamanda altta yatan nedeni de belirlemek için gereklidir.