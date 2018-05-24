California Üniversitesi’nden bilim insanları yapay zekâ yardımıyla müzikte başarının formülünü buldu! Yapay zekânın, “Şarkıları kadın söyleyecek, sözleri mutlu olacak” tespiti müzik dünyasını ikiye böldü.
HİT ŞARKININ SIRRI NE?
Son yıllarda sayısı artan şarkıcılar, müzik piyasasında yer edinmenin zorluğundan yakınırken Amerika’da yapılan bir araştırma, herkesin diline dolanan hit bir şarkı yapmanın sırrını ortaya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Habertürk Gazetesi’nde yer alan habere göre, California Üniversitesi’nden bilim insanları, kadın şarkıcı tarafından söylenen, mutlu sözleri ve tempolu müziği olan şarkıların tutacağını açıkladı. HT Magazin’den Arif Hür'ün ünlü isimlere sorduğu bu haber, müzik piyasasını ikiye böldü.
ARAŞTIRMANIN DETAYLARI NE SÖYLÜYOR?
Bilim insanları, en başarılı şarkıları yüzde 86 isabetle sıraya sokan bir algoritma geliştirdi. 1985’ten Temmuz 2015’e kadar İngiltere müzik listelerinde ilk 100’e girmiş 500 şarkının türü, solistinin cinsiyeti, sözlerinin verdiği duygu vb. özellikleri ele alındı. Bu sonuca göre, kadın bir solistin söylediği, partilerde çalınacak türden, mutluluk duygusu ve olumlu düşünce aşılayan dans şarkıları başarılı oluyor.
ÖYKÜ GÜRMAN: KALBE DOKUNSUN YETER
“Her insanın müzik zevki, bakış açısı, kattığı anlam başka. Fakat insanı kıpır kıpır yapıp içini coşturan hit şarkıların temposu yüksek oluyor. Yapılan araştırmaya katılıyorum. Kalbe dokunan her söz her melodi hit bence.”
ZEKİ GÜNER: KATILMIYORUM
“Kadın söylesin, sözleri mutlu olsun fikrine asla katılmıyorum Asla olamaz.”
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