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HİT ŞARKININ SIRRI NE?

Son yıllarda sayısı artan şarkıcılar, müzik piyasasında yer edinmenin zorluğundan yakınırken Amerika’da yapılan bir araştırma, herkesin diline dolanan hit bir şarkı yapmanın sırrını ortaya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Habertürk Gazetesi’nde yer alan habere göre, California Üniversitesi’nden bilim insanları, kadın şarkıcı tarafından söylenen, mutlu sözleri ve tempolu müziği olan şarkıların tutacağını açıkladı. HT Magazin’den Arif Hür'ün ünlü isimlere sorduğu bu haber, müzik piyasasını ikiye böldü.