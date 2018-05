16 | 16

HASAN SALTIK: ERKEKLERE HAKSIZLIK YAPILMIŞ

“Erkeklere haksızlık yapılmış. Sözleri mutlu olacak denmiş ama her ülkenin veya kıtanın müziği her toplumun yaşayış biçimlerine göre değişiklik gösterir. Ritimler her yerde aynı olmaz. Yüksek tempolu şarkı- lar herkesin ilgisini çeker ancak bunu ‘Sadece kadınlar söylemeli’ düşüncesi yanlış.”