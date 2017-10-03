İstiklal Kulübü'nün yeni teknik direktörü Winfried Schaefer

Fatih Terim'e teklif yapan İran'ın İstiklal Kulübü, yeni teknik direktörünü duyurdu. Bir dönem Jamaika ve Kamerun Milli Takımlarını da çalıştıran Winfried Schaefer, İstiklal'in yeni teknik direktörü oldu. 67 yaşındaki teknik adam İstiklal'den bu sezon 240 bin euro alacak.



Düzenlenen imza töreninin ardından konuşan Schaefer, "Büyük bir kulüp için çalışmaktan çok mutluyum" açıklamasını yaptı. İstiklal, İran Ligi'nde 8 hafta sonunda 8 puanla 11. sırada yer alıyor.

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