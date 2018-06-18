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İSVEÇ - GÜNEY KORE
STAT: Nizhny Novgorod
SAAT: 15.00
YAYIN: TRT 1
İSVEÇ: Olsen, Lustig, Jansson, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Berg, Toivonen
TEKNİK DİREKTÖR: Jan Andersson
GÜNEY KORE: Kim Yong Lee, Park Joo-Ho, Young-Gwon Kim, Jang Hyun-Soo, Shin-Wook Kim, Koo Ja-Cheol, Lee Jae-Sung, Ki Sung-Yong, Kim Min-Woo, Heug-Min Son, Hwang Hee-Chan
TEKNİK DİREKTÖR: Tae-Yong Shin
2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç ile Güney Kore, F Grubu'nda yapacakları maçla tarihlerinde 5. kez karşılaşıyorlar...
İSVEÇ'TEN 4 MAÇTA 17 GOL
İki takım arasında 1'i resmi, 3'ü özel geride kalan 4 maçta İsveç'in 2 galibiyeti bulunurken, 2 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. İsveç, Güney Kore ile oynadığı 4 maçta 17 gol attı. Güney Kore ise rakip fileleri 3 kez havalandırabildi.
İLK MAÇ 1948'DE
İsveç ile Güney Kore, ilk kez 1948'de İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karşı karşıya geldi. Avrupa ekibi, ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı çeyrek final mücadelesini 12-0 galip tamamlayarak, tarihi bir sonuç elde etti.
SON İKİ MAÇ BERABERE
İki ekip arasındaki ikinci maç ise tam 48 yıl sonra Güney Kore'de oynanan hazırlık karşılaşması oldu. İsveç, deplasmanda oynadığı bu karşılaşmayı da 2-0 galip tamamlamayı başardı. Rekabetteki son 2 maç ise beraberlikle sona erdi. 2005'te ABD'de oynanan hazırlık maçı 1-1, 2005'te Güney Kore'deki mücadele ise 2-2 sona erdi.
İSVEÇ 12. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA
Avrupa ekibinin geride kalan 11 turnuvada elde ettiği en büyük başarı, 1950'de Brezilya'da düzenlenen organizasyonda kazandığı 3.'lük olarak kayıtlara geçti. Dünya Kupası'na 12 yıl aradan sonra yeniden katılmayı başaran İsveç, dünya sıralamasında 24. basamakta yer alıyor. İsveç, turnuva tarihinde çıktığı 46 maçta 16 galibiyet, 13 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 74 gol atan İsveç, kalesinde 69 gol gördü.
GÜNEY KORE 10. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA
Onuncu kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Güney Kore, FIFA dünya sıralamasında 57. basamakta bulunuyor.
Güney Kore, Dünya Kupası tarihinde oynadığı 31 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Asya temsilcisi, daha önce katıldığı turnuvalardaki en iyi derecesini Japonya ile birlikte ev sahipliğini üstlendiği 2002 FIFA Dünya Kupası'nda elde etti.
Söz konusu organizasyonda yarı final oynayan ve üçüncülük müsabakasında Türkiye'ye yenilen Güney Kore, 2010'da da gruplardan çıkmayı başarmış, son 16 turunda elenmişti. Asya temsilcisi, 7 turnuvada ise grup aşamasını geçemedi.
> İSVEÇ
Almanya, Meksika ve Güney Kore ile F Grubu'nda yer alan İsveç Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
2016 yılında takımın başına geçen 55 yaşındaki Janne Andersson yönetimindeki İsveç, Avrupa elemelerinde Fransa, Hollanda, Bulgaristan, Lüksemburg ve Belarus'un yer aldığı A Grubu'nda mücadele etti.
10 maç sonunda 6 galibiyet ve bir beraberlikle 19 puan toplayan İsveç, 26 gol atarken, 9 gol yediği A Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak play-off hakkı kazandı.
Avrupa elemeleri play-off turunda İtalya ile mücadele eden İsveç, iki maç sonucunda rakibine üstünlük kurdu ve 12. kez adını Dünya Kupası finallerine yazdırdı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'e Dünya Kupası kadrosunda yer vermeyen Andersson yönetimdeki İsveç'te, futbolcuların çoğu Avrupa'nın liglerinde top koşturuyor. İsveç'in defans hattında Victor Lindelof, Mikael Lustig, Andreas Granqvist forma giyecek.
Orta sahasında Emil Forsberg, Victor Claesson ve Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ın da bulunduğu İsveç'in forvet hattında ise tecrübeli Marcus Berg ve dinamik John Guidetti yer alıyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
İsveç Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 11 kez katıldı. 1934'te çeyrek final oynayan İsveç, 1938'de dördüncü oldu. 1950'de üçüncülük elde eden İsveç, ev sahibi olduğu 1958'de ise finalde Brezilya'ya kaybetse de tarihinin en büyük başarısına ulaştı.
Bundan önce katıldığı son organizasyonda (2006) ikinci turda Almanya'ya elenen İsveç, dünya kupalarında 46 maç yaptı. Bu maçlardan 16'sını kazandı, 17'sinden mağlubiyetle ayrıldı. İsveç, Dünya Kupası tarihi boyunca 74 gol attı, kalesinde ise 69 gol gördü.
İsveç'in dünya kupaları geçmişi şöyle:
1934 - Çeyrek final
1938 - Dördüncü
1950 - Üçüncü
1958 - Final
1970 - İlk tur
1974 - İkinci tur
1978 - İlk tur
1990 - İlk tur
1994 - Üçüncü
2002 - İkinci tur
2006 - İkinci tur
— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018
> GÜNEY KORE
İsveç, Almanya ve Meksika ile F Grubu'nda yer alan Güney Kore Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Temmuz 2017'de milli takımın başına getirilen 47 yaşındaki Shin Tae-yong yönetimindeki Güney Kore, Asya elemelerine 2. turdan başladı.
Lübnan, Kuveyt, Myanmar ve Laos'un bulunduğu G Grubu'nda yer alan Güney Kore, 8 karşılaşma sonunda 8 galibiyet alarak 24 puanla grubu lider bitirdi ve 3. tura yükseldi.
Güney Kore, 2. turda gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 takımın, altışarlı iki grupta mücadele ettiği 3. turda, A Grubu'nda İran, Suriye, Özbekistan, Çin ve Katar ile yarıştı. 10 maçtan 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle ayrılan Güney Kore, 15 puan toplayarak grubunu 2'nci tamamladı ve Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Cha Bum-kun, Hong Myung-bo, Park Ji-sung'un yer aldığı Güney Kore'nin kadrosunda, Swansea City'den Ki Sung-yeung, Tottenham'dan Son Heung-min ve Salzburg'dan Hwang Hee-chan gibi Avrupa liglerinde top koşturan isimler yer alıyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Güney Kore Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 9 kez katıldı. Dünya Kupası sayfasını İsviçre 1954'te açan Güney Kore, ilk turda elenmekten kurtulamadı. İkinci Dünya Kupası katılımı için 32 yıl beklemesi gereken Güney Kore, 1986'da Meksika'da düzenlenen turnuva dahil yapılan 9 Dünya Kupası organizasyonunda da mücadele etti.
Takım, tarihinin en büyük başarısını, Japonya ile beraber ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası'nda elde etti. Çeyrek finalde, İspanya'yı penaltı atışları sonunda 5-3 mağlup eden Güney Kore, 3'üncülük maçında Türkiye'ye yenilerek turnuvayı 4'üncü bitirdi. Teknik direktör Shin Tae-yong 2017'nin temmuz ayında Güney Kore'nin başına geçti.
Dünya kupalarında 31 maç yapan Asya ülkesi, bu maçlardan 5'ini kazandı, 17'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Güney Kore, Dünya Kupası tarihi boyunca 31 gol attı, kalesinde 67 gol gördü.
Güney Kore'nin dünya kupaları geçmişi şöyle:
1954 - İlk tur
1986 - İlk tur
1990 - İlk tur
1994 - İlk tur
1998 - İlk tur
2002 - 4'üncü
2006 - İlk tur
2010 - 2. tur
2014- İlk tur
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