Adana’nın Aladağ İlçesi; Marviyan harabeleri, ormanlar içinde yer alan Roma hamamları, kilise kalıntıları, bakmaya doyamayacağınız Küp Şelaleleri ve doğa yürüyüşü için eşsiz parkura sahip kanyonlarıyla hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.

Gazete Habertürk'ten Nagihan Alan Yiğit'in haberine göre doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçe, tatil anlayışını deniz, kum, güneş üçgeninden çıkararak, tabiatı keşfetmek isteyen, ekoturizme ilgi duyanların yeni adresi olmaya aday.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, “Özellikle dikkat çeken Küp Şelaleleri 2016’da 15 bin ziyaretçi ağırlarken, 2017’de sayı 50 bine ulaştı. Bu yıl ise hedef 100 bin ziyaretçi” diye konuştu.

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