İsviçre hükümeti, Nijerya'nın eski Cumhurbaşkanı Sani Abacha'nın ailesi tarafından çalındığı iddia edilen 321 milyon doları Nijerya'ya iade etme kararı aldı.
1993-1998 yılları arasında ülkeyi yöneten Sani Abacha'nın oğlu Abba Abbacha hakkında görülen bir davada mal varlığına el koyma kararı çıkmıştı.
İsviçre hükümetinden yapılan açıklamada, Nijerya hükümetiyle Dünya Bankası yetkililerinin iade koşulları için anlaşmaya vardığı belirtildi.
'Nijerya nüfusunun en fakir kısımlarını ve sosyal güvenliği güçlendirecek projeyle' ilgili açıklamada, projenin Dünya Bankası tarafından destekleneceği ve denetleneceği bilgisi paylaşıldı.
Nijerya hükümetinden yapılan açıklamada ise ülkenin yolsuzlukla savaşına devam edeceği ve bu konuda aldığı uluslararası destekten memnun olduğu ifade edildi.
İsviçre, Abacha ile bağlantılı yaklaşık 700 milyon dolar değerinde varlığa el koymuştu. Nijerya, İsviçre'nin yanı sıra ABD'de de 480 milyon dolarlık mal varlığının ülkeye dönüşü için hukuk mücadelesi yürütüyor. Abacha ve ailesinin ülkeden kaçırdığı varlıklarının değerinin 4 milyar dolara yakın olduğu tahmin ediliyor.
BM Uyuşturucu ve Organize Suçlar Ofisi'nin tahminine göre Nijerya'nın 1960 ile 1999 yılları arasında yapılan yolsuzluklar nedeniyle kaybettiği rakam 400 milyar doları buluyor.
Nijerya'nın eski Cumhurbaşkanı Sani Abacha, 1993 yılında gerçekleşen askeri darbeyle göreve gelmiş ve görev süresi boyunca anti-demokratik uygulamalarıyla dikkat çekmişti. Abacha, 1998'de şüpheli bir şekilde ölmüş, zehirlenme şüphesine karşın otopsisi yapılmamıştı.
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