İsviçre’nin Zürih kenti, 3 gün boyunca yürekleri ağızlara getiren bir rekor denemesine sahne oldu. İp cambazları Samuel Volery, Joshua Leuopolz, Alexander Schulz, Lukas Irmler ve Quirin Herterich, aralarında 140 metre mesafe bulunan 2 bina arasına ip gerip üzerinde 3 gün boyunca tur attı.

16’şar saat ip üzerinde kalan cambazlar, 21 bin 200 metre yani yarı maraton mesafesini tamamlayarak dünya rekoru kırdı.

Cambazların güvenliği emniyet kayışları ile sağlandı ancak dengelerini yitirip düştükleri ve ipte asılı kaldıkları anlar yine de büyük heyecan yarattı. Aynı noktadan devam etmek koşuluyla rekor denemesine devam etme hakları olan ve yeniden ipe çıkmaya çalışan cambazların çabası, soluksuz izlendi. İlk gün 8 biner metreyi adımlayan cambazlar, “tek günde en uzun ip yürüyüşü” rekorunun da sahibi oldu.

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