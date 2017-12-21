Haftalık değerlendirme açıklamasında Bitcoin’e de değinen UBS yöneticileri, “ Bitcoin bir balonun tüm özelliklerini taşıyor.” dedi. Bankaya göre, sürekli yükselen ancak gerçek hayatta kullanımı bir hayli kısıtlı olan Bitcoin’i satın alanların çoğu, spekülatif kazanç sağlama peşinde.

Banka, Bitcoin tedariğinin 21 milyonla kısıtlanmış olduğunu belirtiyor ve binlerce kripto paranın alternatif olarak ortaya çıktığına dikkat çekiyor.

UBS’in varlık yönetimi bölümünün yatırım ofisi, ekim ayında tüm kripto para pazarını spekülatif bir balon olarak tanımlamıştı.

Bu hafta yayınlanan değerlendirme notunda ise “Müşterilerimizin Bitcoin’e ya da diğer kripto paralara yatırım yapmalarını önermiyoruz.” denildi.

UBS’in ilk uyarısını yaptığı ekim ayında kripto para pazarı 175 milyar dolar hacmindeydi. Aradan geçen birkaç ayda pazarın büyüklüğü 600 milyar doları aştı.

Banka Bitcoin ve kripto paralara karşı sert bir tutum gösterirken, bunların arkasındaki teknoloji olan blok zincirine yatırımı teşvik ediyor. UBS uzmanlarına göre, 2027 yılına gelindiğinde blok zinciri pazarı 400 milyar dolar hacme ulaşacak.

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