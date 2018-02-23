Ülkede 4 Mart'ta yapılacak genel seçimlerde, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin liderliğindeki merkez sağ koalisyonunda yer alan partisi için kampanya yürüten Matteo Salvini, Roma'da Yabancı Basın Derneği'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Son yapılan anketlerde, partisinin yüzde 15 bandında olduğu, merkez sağ koalisyonun ise birinci siyasi oluşum olarak sandıktan yüzde 37 civarında destekle çıkacağı öngörülen Salvini, dış politikaya ilişkin görüşlerini de aktardı.



İnsan haklarından bahsederken Türkiye'nin AB'ye katılımını düşünmenin "gülünç" olduğunu ifade eden Salvini, Türkiye'nin "bir AB üyesini askeri olarak işgal ettiğini" savundu.



Salvini, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Rum Kesimi için tek taraflı doğalgaz arama çalışmaları yaparken Türkiye tarafından durdurulan İtalyan ENİ şirketine ait gemiyi de işaret ederek, "Türkiye, dünyanın en normal şeyiymiş gibi haftalardır bir İtalyan gemisini bloke ediyor" dedi.



Bu gelişmelerin, "Avrupa bürokrasisi bakımından sayısız ikiyüzlülüklerden birisi" olduğunu öne süren Salvini, "Bu, insan haklarının Avrupa'da bazıları için ne kadar değerli ise bazıları için ne kadar değersiz olduğunun delilidir" diye konuştu.



Türkiye'nin AB'ye üyeliği için çaba sarf edilmesinin "inanılmaz" bir şey olduğunu dile getiren Salvini, "Türkiye ile ayrıcalıklı bir ortaklık, faydalı ve doğrudur. İyi ilişkiler; ekonomik, politik, sosyal, kültürel ve ticari ilişkiler doğrudur. Türkiye'nin AB üyeliği ise tamamen bir deliliktir" ifadelerini kullandı.



Salvini, iki yıl önce yaptığı bir açıklamada da, "Türkiye AB'ye giriyorsa biz çıkalım," sözleriyle tepki toplamıştı.

Matteo Salvini, İtalyan basınında yer alan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir yakınlık olduğuna dair haberleri "sahte" diye nitelerken, Avrupa'nın bu ülkeye uyguladığı yaptırımların hata olduğunu belirterek, "Bu durum, İtalya ekonomisine de zarar verdi; rakamlar bunun yedi ila dokuz milyar arasında olduğunu gösteriyor," dedi.



Göçmen karşıtı duruşuyla bilinen partinin lideri Salvini, İtalya'da şu anda bulunan mültecilerin sadece yüzde dokuzunun savaş gerekçesiyle ülkelerinden kaçanlar olduğunu belirterek, geri kalanın burada kalmalarını doğru bulmadıklarına değindi.









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