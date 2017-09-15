İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu

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Haberde, Milan'ın yeni saha diziliminde Hakan Çalhanoğlu'nun orta saha, ceza yayı ve sol açık olmak üzere sahanın pek çok bölgesinde kendisini gösterdiği vurgulandı. Çalhanoğlu'nun bununla kalmayıp, Portekizli golcü Andre Silva'ya iki muhteşem asist yaptığı da ifade edildi.