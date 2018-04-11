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İnanılmaz, hayal edilemez, tüm olumsuzluklara rağmen... Her şey Olimpiyat Stadı'nın güzel atmısferinde gerçekleşti. 4-1'in rövanşında Dzeko, De Rossi ve Manolas attıkları gollerle taraftarlara istediklerini verdi ve muhteşem bir gecenin ardından Roma adını Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yazdırdı.