İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, aşırı sağcı Lig ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi arasındaki hükümet kurma girişiminin çökmesinin ardından harekete geçti. Mattarella, hükümeti kurma görevini eski IMF Türkiye Masası şefi ve ekonomist Carlo Cottarelli’ye verdi. Görevi kabul eden Cottarelli kısa bir basın açıklaması yaptı. Cottarelli, “Cumhurbaşkanı, ülkeyi (2019’da) erken seçime götürecek bir programla parlamentoya gitmemi istedi. Cumhurbaşkanı’nın verdiği hükümeti kurma görevini kabul ettim. Bir İtalyan olarak bana verilen bu konumdan onur duydum, tabii ki bu konuda elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre hükümet güvenoyu alabilirse, bütçe kanununu ve 2019’daki erken seçimi içeren bir program sunacağını belirten Cottarelli, aksi takdirde de seçimlerin ağustostan sonra yapılacağını dile getirdi.

İtalya’da 4 Mart’taki seçimin ardından hükümeti kurma görevi verilen Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın ekonomi bakanı olarak düşünülen ismi veto etmesi üzerine görevden vazgeçmişti. 5 Yıldız Hareketi de Mattarella’nın azledilmesi için meclise başvuracaklarını açıklamıştı. İtalyan basını, “Benzeri görülmemiş bir kurumsal kriz” yorumunu yapmıştı.

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