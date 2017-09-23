İtalyan kadın kendisiyle evlendi

Kuzey İtalya'nın Lissona kasabasında bir spor salonunda hocalık yapan 40 yaşındaki Laura Mesi evlenebileceği bir erkek bulamayınca kendisiyle evlenme kararı aldı.

70 kişiden oluşan yakın dostlarını çağırdığı nikahta, 10 bin Euro harcayan gelin, nikah şekeri dağıtıp, pasta kesti ve düğün yemeği verdi. Kendi kendisiyle evlenen İtalyan kadın daha sonra yine tek başına balayına çıktı.

Mesi, "Bu yaşıma geldim hala Mavi Prensimi bulamadım. Çaresiz kalınca kendimle evlenme kararı aldım. Bunun için de bir düğün yapmam gerekiyordu. Her şeyi yasal nikaha göre düzenledim. Nedimelerim bile oldu. Şimdi evlilik müessesinde kendi kendimden sorumluyum ve çok mutluyum" diye konuştu.

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