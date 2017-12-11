Çağlar'ın dün gece 01.00 sıralarında kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı, sabaha karşı ise vefat ettiği öğrenildi.
2013 yılından bu yana İTO Başkanlığını yürüten Çağlar, 57 yaşındaydı.
İTO Başkanvekili Murat Kalsın, Çağlar'ın vefatı ile ilgili şu mesajı paylaştı:
"Kıymetli Dostlar,
İstanbul Ticaret Odası Başkanımız, Kıymetli ağabeyim, Yol Arkadaşım İbrahim Çağlar, dün gece kalp krizi geçirdi ve sabaha karşı Hakka yürüdü.
Çok üzgünüm.
Başımız sağolsun.
İnna lillahi ve İnna İleyhi Raciun"
İBRAHİM ÇAĞLAR KİMDİR?
İbrahim Çağlar, 1960 yılında İstanbul'un Erenköy ilçesinde dünyaya geldi. 7 yaşından itibaren kendi isteğiyle eniştesinin yanında çalışmaya başlayan Çağlar, böylece ticarete ilk adımını atmış oldu. İlkokulun ardından Güneş Koleji'nde eğitimini sürdüren İbrahim Çağlar, lise eğitimini de Ticaret Lisesi'nde tamamladı.
1977 yılında lise mezuniyetinin ardından ilk şirketi olan Nurtop A.Ş.'yi kurdu ve iş hayatına atıldı. 18 yaşında başlamış olduğu ticaret hayatını günümüzde tekstil, enerji, inşaat ve telekomünikasyon sektörlerinde yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarıyla devam ettiren İbrahim Çağlar, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, TEPAV Mütevelli Heyeti üyeliği, Darülaceze Mütevelli Heyeti üyeliği, Marmara Grubu Vakfı Stratejik ve Sosyal Araştırmalar, Mütevelli Heyet ve Akademik Konsey üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
2004-2010 yılları arasında TOBB Yönetim Kurulu Sayman üyeliği ve aynı tarihlerde TSE Yönetim Kurulu üyeliği yapan İbrahim Çağlar, 2006-2012 yılları arasında DEİK Yönetim Kurulu üyeliği ve 2003-2006 seneleri arasında da İTHİB yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.
1999 yılında Meclis üyeliği ile İstanbul Ticaret Odası'nda göreve başlayan Çağlar, 2004-2009 yılları arasında İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmuştur. 2009-2013 yılları arasında İTO Meclis Başkanlığı, 2013 yılından itibaren ise İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.
İbrahim Çağlar, 11 Aralık 2017 tarihinde 57 yaşında hayatını kaybetti.
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