İTO'nun yeni meclis başkanı Öztürk Oran oldu

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, gelecek dört yıl görev yapacak yönetim kurulu başkanı ve üyelerini 14 Nisan'da seçen İTO Meclisi, 20'nci dönem meclis başkanlığı seçimini de gerçekleştirdi.
İTO Meclis Salonu'ndaki oturum, İTO Meclisi’nin yaşça en büyük üyesi sıfatıyla Yılmaz Cömert başkanlığında toplandı. Ardından meclis üyeleri, meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı için oy kullandı.
Meclis başkanlığı için Öztürk Oran ve Mithat Yümlü yarıştı. Oylama sonucunda Öztürk Oran, İTO'nun yeni meclis başkanı seçildi. Meclis Başkan Yardımcıları ise Veysi Cengiz Balçık ve Salih Sami Atılgan olurken, Meclis Katip Üyeliği koltuğuna Vildan Özcan oturdu.
İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, konuya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:
"Komitelerimizdeki 603 arkadaşımız sektörlerin sesi olmak, taş üstüne taş koymak için görev aldı. İstanbul iş dünyasının temsilcileri olarak önemli bir sorumluluk taşıyan 261 meclis üyemiz, bu salonda bir maratona çıkıyor. İnanıyoruz ki İTO, Türkiye’yi büyütecek, bu ülkeyi ileri taşıyacak fikirlerin adresi olacaktır. Hedefimiz bu, inancımız bu."
İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran ise "Bugün iş dünyasındaki istişarenin, ortak aklın, kardeşliğin simgesi olan İTO Meclisi'nin Başkanlık Divanı sizlerin teveccühüyle şekillenmiş oldu. Ben bu görevi bizlere layık gören siz kıymetli meclis üyelerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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