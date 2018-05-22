İYİ Parti Manisa milletvekili adayları açıklandı. İYİ Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir’den 1'inci sıradan aday oldu.

Partiler bugün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen İYİ Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Buna göre en çok dikkat çeken iki isimden biri eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir 1'inci sıradan aday oldu. Ayrıca, partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Ankara 1’inci bölge 1’inci sıradan, partinin Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday oldu. Ankara 2’inci bölge 1’inci sırada Şenol Bal, 3’üncü bölge 1’inci sırada Durmuş Yılmaz yer alırken, İstanbul 2’inci bölge 1’inci sırada Ümit Özdağ, 3’üncü bölge 1’inci sırada Ahat Andican yer aldı.

İYİ PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

İYİ Parti'nin Manisa milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra İYİ Parti Manisa milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

MANİSA 1 TAMER AKKAL İŞ ADAMI



MANİSA 2 GÖKHAN KARAÇOBAN DOKTOR Alaşehir Belediye Başkanı



MANİSA 3 HASAN ERYILMAZ YÖNETİCİ



MANİSA 4 ASLI ÖZ AVUKAT



MANİSA 5 ŞAHAP YARALI ASKER



MANİSA 6 KADİR CENK ÖZATICI SOSYAL BİLİMCİ



MANİSA 7 SERKAN SERDAR ADIGÜZEL MÜŞAVİR



MANİSA 8 ÖMER GERİTER İŞ ADAMI



MANİSA 9 SELCEN ŞEKERCİOĞLU İLETİŞİM UZMANI



MANİSA 10 AHMET KAĞAN AVCI ARAŞTIRMACI

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