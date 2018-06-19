HT Egeli'de yer alan habere göre, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 1. Bölge 1. sıra milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ordu Gürgentepeliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği piknikte, hemşehrileriyle bir araya gelen Dervişoğlu, önemli mesajlar verdi. Dervişoğlu, “İYİ Parti siyasi hayatımıza yeni bir alternatif olarak girmiştir. İYİ Parti siyasetteki boşluğu doldurmuş ve milletin aradığı nefes olmuştur. Milletimizin yıllardır süren arayışı artık yönelişe dönüşmüş ve İYİ Parti’nin varlığı bile vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye yetmiştir. Millet aradığı çareyi bulmuştur. Çare Meral Akşener’dir” dedi.

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