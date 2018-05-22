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İYİ Parti milletvekili adayları 2018! İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte il il o isimler

22.05.2018 - 07:42 | Güncelleme:

  • 1 İYİ Parti milletvekili adayları 2018! İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte il il o isimler
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    İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edilmesinin ardından belli oldu. 2018 İYİ Parti milletvekili adayları açıklanmış oldu. Milletvekilleri arasında eski bakanlarda yer alıyor. İşte İYİ Parti il il milletvekili adayları.

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  • 2 İYİ Parti milletvekili adayları 2018! İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte il il o isimler
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    ADANA İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

    1 İSMAİL KONCUK ÖĞRETMEN Eski Kamusen Genel Başkanı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
    2 MEHMET METANET ÇULHAOĞLU DİŞ HEKİMİ
    3 ALİ AYDIN KARA HARP OKULU E. Tuğgeneral Balyoz mağduru
    4 NİHAL AĞCA DANIŞMAN
    5 RECAİ MERCİMEK SERBEST MESLEK
    6 SİNEM ULUDAMAR İŞ KADINI
    7 MEHMET SERTAÇ DURAK SERBEST MESLEK
    8 VEDAT SABANCI MÜHENDİS
    9 EREN ÖZER İŞ ADAMI
    10 HAMZA GÜLTEKİN AVUKAT
    11 ŞULE TÜDEŞ AKADEMİSYEN
    12 ERCAN ATALAY DOKTOR
    13 ALİ KABAKLI TARIM
    14 SİBEL ÇAKMAK MÜŞAVİR
    15 İLKER KILINÇ MÜHENDİS

  • 3 İYİ Parti milletvekili adayları 2018! İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte il il o isimler
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    ADIYAMAN İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

    1 MAHMUT BOZKURT MÜHENDİS
    2 ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY ÇİFTÇİ
    3 ZÜLFİKAR IŞIK DOKTOR
    4 FATİME ZEHRA AKBAŞ ESNAF
    5 MAHMUT CİHAN GÜVENÇ AVUKAT

  • 4 İYİ Parti milletvekili adayları 2018! İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte il il o isimler
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    AFYONKARAHİSAR İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

    1 GÜLTEKİN UYSAL İŞ ADAMI Demokrat Parti Genel Başkanı

    2 ABDÜLKADİR AKCAN BİLİM ADAMI Prof. Dr. Eski Bayındırlık Bakanı

    3 OKŞAN ULUSOY EFE ECZACI
    4 SELAHATTİN MÜHSÜRLER MÜHENDİS
    5 ALPER YAĞCI İŞLETMECİ
    6 ÖMER ERYEŞİL MÜHENDİS

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  • 5 İYİ Parti milletvekili adayları 2018! İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte il il o isimler
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    AĞRI İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

    1 BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU SOYOLOG
    2 ADEM KILIÇ İŞ ADAMI
    3 MUSTAFA YAŞAR İŞ ADAMI
    4 SELAHATTİN MÜHSÜRLER MÜHENDİS
    5 ALPER YAĞCI İŞLETMECİ
    6 ÖMER ERYEŞİL MÜHENDİS

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