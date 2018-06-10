Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Deniz Gökalp, İyot eksikliğinin gebelik döneminde, bebeklik ve çocukluk döneminde büyüme gelişme zeka gelişiminde son derece önemli olduğunu vurguladı.

ZEKA GELİŞİMİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

İHA'nın haberine göre; İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası’nda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Deniz Gökalp, tiroid hormonlarının vücudumuzun metabolizma hızını düzenlemesinin yanı sıra anne karnından itibaren zeka gelişiminde önemli rolü bulunduğunu belirtti. Gökalp, "Tiroid bezinde Tiroglobulin adlı proteine bağlanan iyot elementi ile tiroid hormon sentezi yapılmaktadır. Vücudumuzda iyot sentezlenemediğinden dolayı besinlerle almak zorundayız" dedi.

İYOTLU TUZ KULLANIRKEN DİKKAT!

Tiroid bezinin kelebeğe benzer bir şekilde, boyunda bulunduğunu ve halk dilinde tiroid bezinin büyümesine “Guatr” denildiğini belirten Prof. Dr. Gökalp, dünya genelinde guatrın en sık nedeninin iyot eksikliği olduğunu bildirdi. Türkiye’nin endemik guatr bölgelerinden biri olarak kabul edilmesinin nedeninin, 90’lı yıllara kadar Türkiye’deki tuzların iyotlanmamasına ve insanların yeterli iyot alamamasına bağlı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gökalp, bu durumun en çok çocuklarda etkili olduğunu dile getirdi.

#yataytekli

center

PİŞEN YEMEĞE TUZ NE ZAMAN EKLENMELİ?

İyot eksikliğinin gebelik döneminde, bebeklik ve çocukluk döneminde büyüme gelişme zeka gelişiminde son derece önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökalp, iyotlu tuz kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında, "Tuz satın alırken büyük paketler şeklinde alınmamalı. Alınan tuzun iyotlu olduğundan emin olunmalı. Rafine olmayan, içeriği bilinmeyen, kaya tuzu, himalaya tuzu olduğu söylenen tuzlar kullanılmamalı.

Tuz, kuru ve karanlık ortamda saklanmalı, paket veya kavanozların ağzı açık bırakılmamalıdır. Yemek pişirirken ise başlangıçta değil de yemeğin pişmesine yakın tuz eklenmelidir. Böylece daha az tuz ile ihtiyaç duyulan iyot alınabilir" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER