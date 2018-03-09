İzmirli milyonlarca vatandaş, bu hafta Cuma namazının şehirlerinde saat kaçta kılınacağını öğrenmek için internet üzerinde araştırma yapmaya başladı. Kılınacak olan Cuma namazıyla birlikte İslam dininin önemli bir ibadeti daha yerine getirilecek. Peki İzmir'de bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Mart İzmir Cuma saati ve detaylar...
İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bu hafta İzmir'de Cuma namazı, saat 13:28'de okunacak olan öğle ezanı sonrasında kılınacak. Camilerde İslam dininin önemli bir ibadetini daha yerine getirecek olan müminler, ellerini açarak Allah'a dua edecekler.
ABDEST NASIL ALINIR?
Kadınlar ve erkeklerin abdest alış şekilleri arasında bir fark yoktur.
* Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.
* Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.
* Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.
* Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir
* Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.
* Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.
* Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
* Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru biryer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
* Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.
* Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, başparmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.
* Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.
* Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.
* Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temiz lenir.
* Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-iŞehadet” okunur.
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