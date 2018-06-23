2.5 milyon kişiye teşekkür

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin İzmir Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirdiği miting öncesi, katılım sayısını 2 milyon olarak hedefleyen CHP İzmir’de, mitinge katılan 2.5 milyon kişiyle birlikte hedefin aşılmasının mutluluğu yaşanıyor.
HT Egeli'de yer alan habere göre, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, mitingin sahibinin de, kahramanlarının da İzmirliler olduğunu ifade ederken, “21 Haziran 2018 tarihi İzmir’de asla unutulmayacak. İzmir sözle anlatılamayacak, ancak gözyaşlarıyla ifade edilebilecek bir gün yaşattı Türkiye’ye” dedi. Yücel açıklamasında şunları söyledi:
TARİH YAZDI
“Teşekkürler İzmir, minnettarız İzmir, seninle gurur duyuyoruz İzmir. Sözlerime bu ifadelerle başlıyorum çünkü nasıl teşekkür etsek, İzmirliler’e nasıl övgüler düzsek az gelecek. İzmir 21 Haziran 2018’i cumhuriyet ve demokrasi tarihimize altın harflerle yazdı. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce’nin mitingi için, Gündoğdu’ya sığmayan 2.5 milyon İzmirli’ye tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir sözle anlatılamayacak, ancak gözyaşlarıyla ifade edilebilecek bir gün yaşattı Türkiye’ye. İzmirli, ‘ Muharrem İnce cumhurbaşkanı olacak, bu iş bitmiştir, tamam’ dedi. Miting alanındaki manzara, o mahşeri kalabalık ve ellerinde ay yıldızlı bayraklarla, hem Gündoğdu Meydanı’nı hem Ege denizi kıyılarını gelincik tarlasına dönüştüren İzmirliler, bu mitingin gerçek sahibi ve kahramanlarıdır. Gündoğdu’da mitingimizde kırılan rekorun bir yenisini, İzmir’de Muharrem İnce ve CHP oylarında da göreceğimize eminiz.”
KURTULUŞUN RESMİ
Muharrem İnce’nin İzmir mitingindeki manzaranın Türkiye’nin artık 16 yıllık AK Parti’nin baskılarından, adaletsizliğinden ve halkı yoksullaştırmasından bıktığının büyük bir resmi olduğunu belirten Başkan Deniz Yücel, “Bu tarihi İzmir mitingi bizlere bir kez daha sorumluluğumuzun ve halkımızın bizlerden beklentisinin ne denli büyük olduğunu gösterdi. Halkımızın AKP’den ve tek adam rejiminden kurtuluşa hazır olduğunu İzmir’de herkes gördü. Bu büyük miting sonrasında sandıklar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
MİTİNG SONRASI MINTIKA TEMİZLİĞİ
Türkiye’nin “en medeni” kenti İzmir, bu farkını dün akşam bir kez daha gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin milyonlarca İzmirli’yi bir araya getiren büyük mitingi sonrasında Gündoğdu Meydanı ve Kordon, çevre hassasiyeti yüksek, duyarlı İzmirliler’in örnek imecesiyle kısa süre içinde pırıl pırıl oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışması öncesinde, alanda dağıtılan ya da yanlarında getirdikleri çöp torbalarıyla mıntıka temizliğine girişen her yaştan İzmirli, kentin farkını bir kez daha göstererek herkese medeniyet dersi verdi. Kalabalığın dağılmasından sonra alana giren belediye ekipleri, çöp poşetlerini toplayarak örnek bir iş yapan İzmir’in duyarlı insanlarına teşekkür etti.
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