İHA'nın haberine göre yangın, bugün saat 01.00 sıralarında Atatürk Sanayi Sitesi 5046 sokakta bulunan bir kağıt deposunda meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın kağıt depolama malzemeleri taşınırken, forklift aracındaki tüpün patlaması sonucu büyük bir yangın çıktı. Olayın gerçekleştiği sırada depoda bulunan 4 işçi hafif şekilde yaralandı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ve 110 itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından Torbalı Devlet Hatanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan işçiler İbrahim Okanlar, Mesut Kökdeniz, Hasan Kaplan ve Arif Bilek'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, yangın kısa sürede deponun birçok noktasını sardı.
İzmir'in Ödemiş, Tire, Bayındır, Kiraz, Selçuk, Menderes ilçelerinden takviye gelen 8 itfaiye aracı ve 32 itfaiye personeli yangına ilk müdahalede bulundu. Fabrikanın tamamını saran alevler, itfaiye erlerine uzun bir süre zor anlar yaşattı. 3 saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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