İzmir'de kaldırımda oturan köpeğe tekme atan şahıs serbest bırakıldı

Geçtiğimiz Cuma günü Mia isimli sahipli bir köpek kaldırımda oturduğu sırada, yoldan geçen bir şahıs tarafından tekme ile bulunduğu yerden savrulmuştu. Olay anı ise güvenlik kamera görüntülerine yansımıştı. DHA'nın haberine göre; Olayın ardından köpeğe tekme atan şahıs gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TİTİZ ÇALIŞMA SONUCU YAKALANMIŞTI

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kaldırımda duran köpeğe yoldan geçtiği sırada tekme atan şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanmıştı.

Mia isimli bir köpek kaldırımda oturduğu sırada, yoldan geçen bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Yaşanan bu olay ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından talihsiz köpek hızla kaçarken, şahıs hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Öte yandan, Mia'nın sahibi köpeğini bulamayınca sokak sokak aramaya başladı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen köpeğin sahibi R.A., Mia'ya bir şahsın tekme attığı görüntüsüne ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinde görüntüleri paylaşan R.A., daha sonra da gidip durumu polis ekiplerine bildirdi.

R.A.'nın şikayeti üzerine görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, Mia isimli köpeğe tekme atan kişinin N.Y. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, N.Y. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. 12 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenilen N.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Saldırgan, sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.