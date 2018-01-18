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İzmir'de fırtına ve şiddetli yağışın ardından denizle kara birleşti

18.01.2018 - 11:37 | Güncelleme: DHA

İzmir'de fırtına nedeniyle rüzgar saatte 73 kilometre hıza kadar ulaşırken dalga boyu 3 metreyi buldu

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    İzmir'de fırtına ve şiddetli yağışın ardından denizin taşması sonucu denizle kara birleşti, cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini bastı. 

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  • 2 İzmir'de fırtına ve şiddetli yağışın ardından denizle kara birleşti
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    İzmir'in en prestjli yerlerinden Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yağmur ve fırtına nedeniyle denizin yükselmesi sonucu sular cadde ve sokakları göle çevirdi, ev ve işyerlerini bastı.

  • 3 İzmir'de fırtına ve şiddetli yağışın ardından denizle kara birleşti
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    Kordon'da çoğu kafeterya ve restoran olan mekanların sahipleri ellerinde süpürgelerle suları tahliye etmeye çalıştı. Ancak, başarılı olmadı.

  • 4 İzmir'de fırtına ve şiddetli yağışın ardından denizle kara birleşti
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    Pantolonlarını dizlerine kadar sıyıranlar, çaresizliklerini "Görüyorsunuz halimizi değil mi? Para kazandığımız yer mahvoldu. N'olur yardın edin!" dedi.

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  • 5 İzmir'de fırtına ve şiddetli yağışın ardından denizle kara birleşti
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    Bölgede çok sayıda itfaiye ve AKS aracı olmasına rağmen sel sularıyla mücadelede etkili olamadı.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 48 dakika önce
    eskiden bir ilimize bir şey olursa bütün türkiye üzülürdü.halkı bölen ayrıştıranların sonu gelecek.
  • Misafir 1 saat önce
    benimde rahmetli dedem derdi ki hiç bir zaman intikamını bırakmaz deniz ondan toprak alırsın doldurursun bir gün olur senden can alır
  • Misafir 1 saat önce
    aciz insanoglu birde Rabbini isyan ediyor ne gucun var ne kudretin bu cesaret nerden geliyor.
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