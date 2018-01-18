7 | 18

Meteoroloji yetkililerden alınan bilgiye göre İzmir'de rüzgar saatte 73 kilometre hıza kadar ulaşırken yağmur de metrekareye Güzelyalı'da 9.8 kilogram metrekareye, Çiğli 5.4, Gaziemir 10.4 ve Karaburun 29.7 kilogram olarak düştü.