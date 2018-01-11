İzmir'in Foça ilçesinde dün 23:50'de Aslan Burnu'nun kuzeyinde lastik bot içerisindeki bir grup göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine 2 Sahil Güvenlik botu ile 1 Sahil Güvenlik Helikopteri arama kurtarma faaliyetine başladı.

DENİZE DÜŞEN GÖÇMEN KURTARILDI

Operasyonda, botun patlayarak bir bölümünün su aldığının görülmesi üzerine Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından denize kurtarma platformu atıldı ve arama kurtarma operatörü bir personel denize indirilerek denize düşen bir göçmeni kurtardı.

Lastik botta bulunan diğer göçmenler de görevli Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak kurtarıldı. Göçmenlerin kurtarılmasından kısa bir süre sonra kullandıkları lastik bot ise battı. Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinden alınan bilgiye göre kayıp başka bir göçmen olmadığı öğrenildi ve arama kurtarma faaliyeti sona erdi.

41 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Denizden sağ olarak kurtarılan 13 Afganistan, 8 Suriye, 6 Sierra Leone, 6 Angola, 3 Eritre, 2 Mali, 1 Irak, 1 Somali,1 Komorlar uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen Foça’ya getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın zamanında yetişmesiyle göçmenlerin kılpayı kurtulduğu belirtildi. 2016 yılı ocak ayında aynı bölgede 13 göçmen hayatını kaybetmiş, 12 göçmen kaybolmuştu.

KAÇAK GEÇİŞLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 18 Mart 2016 tarihinde varılan mutabakat ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın tedbirleri sonucunda Ege Denizi’ndeki düzensiz göç olaylarında keskin bir düşüş yaşandı.

2015 yılında Yunanistan’a geçen göçmen sayısı 854 bin iken, 2016 yılında 174 bin ve 2017 yılında ise bu sayı 29 binin altına düştü. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonların caydırıcı etkisi ile göç girişimleri yüzde 97 oranında azaldı. Aynı dönemde merkezi ve Batı Akdeniz’deki düzensiz göç olaylarında ise artış yaşanmaya devam etti.



CAN KAYIPLARINDA DÜŞÜŞ

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın verilerine göre, düzensiz göçle mücadeledeki başarı, Ege Denizi’nde yaşanan can kayıplarına da yansıdı. 2015 yılında Ege Denizi’nde 806 göçmen hayatını kaybederken, 2016 yılında 434 göçmen ve 2017 yılında ise sadece 61 göçmen hayatını kaybetti.





2015 yılında yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan her 100 göçmenden sadece 10’u Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalanırken, 90’ı Yunanistan’a ait adalara geçti. 2016 yılından itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın göçmen yakalama oranları sürekli olarak arttı ve 2017 yılına gelindiğinde ise yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan hemen hemen her iki göçmenden biri yakalandı. Böylece, 2015 yılında yüzde 10 olan yakalama oranı 2017 yılında yüzde 43’e yükseldi.



YUNANİSTAN'A GÜNLÜK GEÇİŞLERDEKİ DÜŞÜŞ

2015 yılında Yunanistan’a bir günde ortalama 2.339 düzensiz göçmen geçerken, bu sayının 2016 yılında 476’ya, 2017 yılında 79’a düştüğü görüldü.



Verilere göre, Karadeniz’de en son ölümlü göç olayı 22 Eylül 2017 tarihinde Kefken/Kocaeli açıklarında meydana geldi ve 24 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Ege Denizi’nde ise son ölümlü göç olayı 25 Aralık 2017 tarihinde Dikili/İzmir açıklarında meydana geldi ve 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

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