İnönü Mahallesi'ndeki 6. Sanayi Sitesi'nde otomobil tamirhanesi bulunan Altıntaş, 12 Temmuz 2015'te meydana gelen yangında iş yerinde oluşan hasarın, temizlenmeyen kuru otlardan kaynaklandığı gerekçesiyle Buca ve İzmir Büyükşehir belediyelerine 495 bin lira maddi tazminat davası açtı.

Davacı, söz konusu belediyelerin yangına davetiye çıkaran kuru otları temizleme görevini yerine getirmediği, sitedeki hurda araçların kaldırılmadığı ve olay günü bölgede kurulu otomobil pazarı nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle itfaiyenin müdahalede geciktiğini öne sürdü.

Altıntaş'ın talebini değerlendiren mahkeme, "Her türlü çevre temizliği, planlaması ve düzenlemesi, yangına karşı alınacak önlemler yönünden denetleme yapma, tedbir alma davalı idarelerin görev ve sorumluluk alanında bulunduğu anlaşılmaktadır.

Yangının meydana gelişindeki esas unsur yaz aylarında kuruyan ve yangın yönünden tehlike arz eden kuru otlar olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında davacının iş yerinin tamamen yanmasına ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olan yangının davalı idarelerin hizmet kusurundan kaynaklandığı sonucuna varılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme heyeti, bilirkişinin hazırladığı rapor doğrultusunda davacının uğradığı 488 bin lira zararın, yasal faiziyle İzmir Büyükşehir ve Buca belediyelerince ödenmesine hükmetti.

Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının ardından geçimini sağladığı dükkanını kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

Ekonomik olarak çok zor günler geçirdiğini, mahkemenin verdiği tazminat kararıyla bir nebze de olsa rahatlayacağını dile getiren Altıntaş, "Yetkilileri defalarca uyarmamıza rağmen önlem alınmadı. Yangından sonra belediye ekipleri geldi önce kuru otları temizledi. Şimdi içinde bulunduğumuz alanda daha önce hurda araçlar vardı, onları kaldırdılar buraya kamelya yaptılar. Önlemler daha önce alınsaydı böyle bir sıkıntı yaşanmayacaktı." diye konuştu.

Yangın sırasında iş yerinde 10 otomobil bulunduğunu bildiren Altıntaş, hiçbir müşterisini mağdur etmediğini, tamamen yanan araçların masraflarının karşıladığını, bazılarını da onardığını anlattı.

MAHKEMENİN KARARI EMSAL NİTELİĞİNDE

Avukat Mehmet Emin Keleş de İzmir 6. İdare Mahkemesinin verdiği tazminat kararının emsal özelliği taşıdığını vurguladı.

Mahkemenin, temizlenmeyen kuru otlar ile düzenlenmeyen trafik akışı ve buna bağlı itfaiyenin geç müdahalesinden belediyeleri sorumlu tuttuğuna dikkati çeken Keleş, şu bilgileri verdi:

"Belediyelere sadece sokakları temizleyip çöpleri toplamak değil, çevreyle ilgili görevleri olduğunu hatırlatan bir karar oldu. Yani belediyelerin bölgedeki kuru otları da temizlemesi gerekiyor. Mahkeme 488 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi, yasal faiziyle beraber 550 bin lirayı buluyor. Bu para İzmir Büyükşehir ve Buca belediyelerinden tahsil edilecek."