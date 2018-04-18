İzmir'in Torbalı ilçesinde, ormanlıkta, yanmış cipte işadamı 55 yaşındaki Murat Cahit Ö.'nün cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan eşi 46 yaşındaki Öznur Ö., oğulları 19 yaşındaki Batuhan Ö. ve 24 yaşındaki Hadi Ö. ile arkadaşları Coşkun G. adliyeye sevk edildi.
DHA'nın haberine göre, Torbalı'ya bağlı kırsal Ahmeti ve Zeytinköy mahalleri arasında kalan ormanlıkta, geçen pazar günü, yanmış cip görenler, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 35 TTG 35 plakalı cipte yanmış erkek cesedi bulundu. Plakası üzerinden yapılan araştırmada, aracın, Torbalılı tuğla fabrikası sahibi işadamı Murat Cahit Ö.'ye ait olduğu anlaşıldı.
YARDIM İSTEDİKLERİ ARKADAŞLARI İTİRAF ETTİ
Olay sonrası Murat Cahit Ö.'nün oğullarının arkadaşı Coşkun G., savcılığa giderek, Batuhan Ö. ve Hadi Ö. ile birlikte ailesinin babasını öldürdüğünü ve cesetten kurtulmak için kendisinden yardım istediklerini söyledi. Coşkun G.'nin, ifadesinde, "Olay günü Hadi Ö. ve Batuhan Ö. beni arayıp yardım istedi. Eve gittiğimde Murat Cahit Ö., halının üzerinde yatıyordu. Uyutup iğneyle bayıltmışlar. Daha sonra halının içinde cipe koydular. Cipi oğulları kullandı. Birlikte ormanlık alana gittik. Orada cipi ateşe verip yaktılar" dediği öğrenildi.
Coşkun G.'nin ifadesinin ardından Murat Cahit Ö.'nün eşi Öznur Ö. ve oğulları Batuhan Ö. ile Hadi Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı. İtirafçı Coşkun G. ise ifadesinin ardından gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı araştırma, MOBESE kayıtlarından Murat Cahit Ö.'nün cipinin, başka araçla birlikte evin önünden hareket ettiği tespit edildi. Jandarmada susma hakkını kullanan ve ifade vermeyen Öznur Ö., oğulları Batuhan Ö. ile Hadi Ö. ve Coşkun G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Öznur Ö., adliyeye götürülürken, elleriyle yüzünü kapadı.
Öte yandan kumara ve gece hayatına düşkün olduğu öne sürülen Murat Cahit Ö.'nün kıskançlık nedeniyle eşine sık sık şiddet uyguladığı iddia edildi. Torbalı'nın zenginlerinden Murat Cahit Ö.'nün babasına Sayısal Loto'dan 10 yıl önce 500 bin, 5 yıl önce de 1 milyon lira ikramiye çıktığı öğrenildi.
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