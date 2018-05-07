Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdüren Göztepe, evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Göztepe aldığı bu 1 puanla birlikte 6. sıraya çıktı ve 48 puanda haftayı kapattı. Yeni Malatyaspor ise haftayı 10. sırada ve 40 puanda kapattı.

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STAT: Bornova

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

GÖZTEPE: Beto, Sabri Sarıoğlu (Dk. 84 Muhammed Enes Durmuş), Reis, Kosanovic, Leo, Halil Akbunar, Poko, Castro, Tayfur Bingöl (Dk. 58 Demba Ba), Axel (Dk. 73 Gouffran), Ghilas

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Eren Tozlu (Dk. 68 Gilberto), Diallo (Dk. 80 Rahman Bura Çağıran), Azubuike, Adem Büyük (Dk. 90+3 Dia), Aytaç Kara, Boutaib

SARI KARTLAR: Dk. 31 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 61 Poko, Dk. 75 Ghilas, Dk. 83 Demba Ba (Göztepe)

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Sabri'nin yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Kosanovic'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

17. dakikada Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde iyi yükselen Ghilas'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

26. dakikada ceza alanı dışında meşin yuvarlakla buluşan Cissokho'nun şutunda top kaleci Beto'da kaldı.

35. dakikada Chebake'in ceza alanı dışından attığı sert şutta direkten dönen top kaleci Beto'ya da çarpıp oyun alanına döndü. Daha sonra araya giren savunma oyuncuları pozisyonu uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.

56. dakikada hızlı gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında savunma oyuncularına rağmen topla ceza alanına giren Adem Büyük'ün vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları pozisyonu uzaklaştırdı.

64. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Eren'in kafa vuruşunda kaleci Beto topu kontrol etti.

69. dakikada ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluşan Bouatib'in sert vuruşunda top direkten döndü. Daha sonra Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncular ofsayt pozisyonunda kaldı.

Müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı.