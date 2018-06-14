Mübarek Ramazan ayı bitip, bayrama yaklaşırken bayram namazı saatleri merak konusu durumunda. İzmir'de bayram namazı saat kaçta olacak sorusunun cevabını tüm İzmirliler aklını kurcalıyor.

14 Haziran Perşembe günü arefeden sonra, bu yıl 15 Haziran cuma gününe denk gelen Ramazan bayram namazı saati sorusu Diyanet'in açıklamasıyla cevap buldu. İşte İzmir Ramazan Bayramı namazı saati...

İzmir Ramazan Bayram namaz vakti...



Ramazan Bayram Namaz Vakti

Kurban Bayram Namaz Vakti Miladi Tarih 15 Haziran 2018 Cuma Miladi Tarih 21 Ağustos 2018 Salı Hicri Tarih 1 Şevval 1439 Hicri Tarih 10 Zilhicce 1439 Bayram Namaz Saati 06:31 Bayram Namaz Saati 07:11

Bayram namazı nasıl kılınır?

İlk Rekat

1.Cemaat durumunda iken "Niyet ettim Allah rızası için ramazan bayramı namazını kılmaya uydum imama" diyerek niyet edilir.

2.İmam, "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek imam gibi ellerini göbek altında bağlar.

3.İmam ve cemaat Subhaneke'yi kendi duyacağı sessizlikte okur.

4.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

5.İmam tekrar Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

6.İmam 3. kez Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra göbek altında bağlanır.

7.İmam Fatiha ve sureyi okuduktan sonra normal olarak secdeye gidilerek rekat bitirilir, 2. rekata kalkılır.

İkinci Rekat

1.Eller bağlandıktan sonra imam Fatiha ve bir sure okur. Cemaat dinler.

2.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

3.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

4.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

5.İmam rukuya eğilmek için "Allahu Ekber" der, cemaat de imamla birlikte rukuya eğilir.

6.Bu rekatın kalanı normal namazlardaki gibi bitirilir.



Bayram namazından sonra Hutbe olup, sünnettir. Cuma namazında ise Hutbe farz olup, cuma namazından öncedir.

Bayram günü şunları yapmak sünnettir;

1-Erken kalkmak.

2-Gusül abdesti almak.

3-Misvâk kullanmak.

4-Güzel koku sürünmek.

5-Yeni ve temiz elbise giyinmek.

6-Namazdan önce tatlı yemek.

7-Yüzük takmak.

8-Câmiye erken gitmek.

9-Giderken tekbir söylemek.

10-Müminlere selâm vermek.

11-Güler yüzlü olmak.

12-Müminlerle bayramlaşmak

13-Fakirlere sadaka vermek.

14-Dargınları barıştırmak.

15-Akrabayı ziyâret etmek.

16-Din kardeşlerini ziyâret etmek.

17-Ziyârette hediye götürmek.

18-Kabirleri ziyâret etmek.

19-Misâfirlere ikram etmek.

20-Çok duâ ve tevbe etmek.

Kemeraltı Çarşısı’nda bayram hareketliliği



Ramazan Bayramı öncesi bayram alışverişlerinin uğrak adresi İzmir’in tarihi çarşısı Kemeraltı oldu. Bazı esnaflar bayram dolayısıyla iyi iş yaptıklarını belirtirken, bazıları da vatandaşların alışveriş merkezlerini tercih etmelerinden yakındı. Vatandaşlar ise fiyatların pahalı olduğunu savundu.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala, tarihi İzmir Kemeraltı Çarşısı da hareketlendi. Vatandaşlar, bayram ziyaretlerine gelecekler için şeker ve çikolatalarını alırken, bayramlık kıyafetler almayı da ihmal etmiyor. Yoğun kalabalığın hakim olduğu çarşıda bazı esnaflar iyi iş yaptıklarını ifade etti. Bazı esnaflar ise kalabalığın yanıltıcı olduğunu, çoğu vatandaşın alışveriş merkezlerini tercih ettiğini kaydetti.



Esnaf Kemal Kutucu, "75 yıldır şeker ve çikolata işindeyiz. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da telaşımız var. Bayramda marka olan firmalar iş yapıyor ama mesleğine gereken değeri vermeyen ‘al-satçı’lar zor bir bayram yaşıyor. Piyasada sağlıksız ürünler de satılıyor. Müşterilerin az ama kaliteli ürünleri tercih etmelerini öneririm" dedi.

Bayram için şeker ve çikolata alan Fadime Çatalbaş isimli vatandaş, "Bayram alışverişimiz için meşhur Kemeraltı’na geldik. Hediye şeker ve çikolatalarımızı yaptırıyoruz. Bugün büyüklerimize götüreceğimiz hediyeleri alacağız. Daha sonra kendimiz için bir kez daha Kemeraltı’na geleceğiz" diye konuştu.





İZMİR 6:31 ALİAĞA 6:31 BAYINDIR 6:29 BERGAMA 6:29 BEYDAĞ 6:27 ÇEŞME 6:35 DİKİLİ 6:30 FOÇA 6:32 GÜZELBAHÇE 6:32 KARABURUN 6:33 KEMALPAŞA 6:30 KINIK 6:28 KİRAZ 6:27 MENDERES 6:31 MENEMEN 6:31 ÖDEMİŞ 6:28 SEFERİHİSAR 6:33 SELÇUK 6:31 TİRE 6:29 TORBALI 6:31 URLA 6:33

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