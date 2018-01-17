Birbirinden güzel iki kızlarıyla taçlandırdıkları mutlu evliliklerine herkesin gıpta ettiği İzzet-Yasemin Özilhan çiftine nazar değdi! Günaydın'dan Bülent Cankurt, Özilhan çiftinin domuz gribine yakalandığını duyurdu. Cankurt'un yazısı şöyle:

Mütevazılıklarıyla da herkesin gönlünde taht kuran çiftin, kızları Emine ve Ela da dahil olmak üzere, ailece evlerinde yatak döşek yattığını öğrendim.

Geçen hafta Kayseri'ye kayağa giden Özilhan Ailesi, maalesef domuz gribine yakalanmış.

TATİLİ YARIDA KESTİLER

Evet, son günlerde yine gündemde olan ve ortalarda kol gezen domuz gribi belası, bu kez Anadolu Grubu'nun veliahdı İzzet Özilhan ile ailesinin de kapısını çalmış.

Hastalıktan başlarını kaldıramayan, telefonları bile cevaplayamayan çiftin yakın arkadaşlarından, evde yatak döşek yattıklarını öğrendim.

Domuz gribini, bu hastalığa yakalanan bir arkadaşlarından kapan Özilhanlar'ın Kayseri tatili de kabusa dönmüş. Hastalığın belirtileri, ailece tatil için gittikleri Kayseri'de ortaya çıkmış.

Bir gün tatil yapabilen Özilhanlar, sonrasında mecburen İstanbul'a dönmüşler. Acil şifalar diliyorum.

Yasemin Özilhan

İzzet Özilhan

Domuz Gribi