Lexus ve genetik araştırma şirketi 23andMe ile yapılan ortak çalışmayla birlikte Lexus, araç kişiselleştirme konusunda en ileri teknolojiyi sunmaya hazırlanıyor.

"Genetik Analiz" bir araç seçerken sürücünün tüm ihtiyaçlarını dikkate alan inovatif bir satın alma deneyimi olarak öne çıkıyor.

Yeni hizmet, yarından itibaren Lexus Yetkili Satıcıları'nda sunulmaya başlanacak. Japonya merkezli Toyota'nın lüks markası olan Lexus, Genetik Analiz hizmeti kapsamında yapılan DNA incelemesinde, her bir Lexus aracın kişinin genetiğine uygun bir şekilde üretilebilmesi sağlanıyor.

ÇİLLİLERE AYRI KEL OLMA İHTİMALİNE AYRI DONANIM

Bu yenilik, sürücünün DNA'sıyla hassas tahminler yaparak hangi aracın kendisi için en uygun seçim olduğunu söylüyor. Örneğin genetik olarak kel olma ihtimali olmayanlar için sunroof ile donatılan araç, genetik olarak çilleri olanlar için özel renklendirilmiş bir ön cam ile üretiliyor.

23andMe şirketinin genetik tahminleri Lexus kullanıcısının yüzde 99.99967 oranla DNA'sına en uygun renk, tasarım, donanım, klima ve ses sistemi ayarlarıyla aracını almasını sağlıyor.

SADECE 10 DAKİKA SÜRÜYOR

Genetik Analiz başvurusu sadece 10 dakika sürüyor ve hiçbir imza veya soru gerektirmiyor.

Lexus ekibi sadece tükürük örneği alıyor ve bunu test için 23andMe şirketine gönderiyor. 48 saat içerisinde müşteri ile en uyumlu araç, müşterinin istediği yere ulaştırılıyor. Hatta sürücü, aracı kullanmak için anahtara bile ihtiyaç duymuyor çünkü direksiyonda DNA sensörüyle çalışan bir sistem bulunuyor.

Sürücünün sadece direksiyonun üst kısmındaki bu sensöre dilini dokundurması yeterli oluyor. Bu yeni hizmetten faydalanmak isteyenler, yarından itibaren Lexus Yetkili Satıcısı'na başvurabilecek.