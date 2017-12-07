Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam heyecanlı dakikalar yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru binlerce izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster?, 2 Ağustos 2011'den beri atv'de yayınlanan yarışma programı. Murat Yıldırım tarafından sunulmaktadır. "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programı Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün izleyicileriyle buluşmaktadır.

Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunuldu. Daha sonra Selçuk Yöntem üç yıl programın sunuculuğunu üstlendi. 2017 yılının Şubat ayında Murat Yıldırım programın sunumunu devraldı.

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Sorunun Cevabı: Balina

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