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Hepsi üst üste olmak üzere 6. kez Dünya Kupası'na katılan Japonya, 16 yıl aranın ardından yeniden Dünya Kupası'nda boy gösteren Senegal ile karşı karşıya geliyor. Japonya, FIFA dünya sıralamasında 61. basamakta bulunurken Senegal, 27. sırada bulunuyor.

JAPONYA: 0 - SENEGAL: 1 (11' Mane)

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 18:00

YAYIN: TRT Spor

HAKEM: Sandro Ricci

STAT: Ekaterinburg Arena

JAPONYA : Eiji Kawashima, Gen Shoji, Yuto Nagatomo, Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Gaku Shibasaki, Shinji Kagawa, Takashi Inui, Makoto Hasebe, Genki Haraguchi, Yuya Osako

SENEGAL: Khadim N'Diaye, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly, Moussa Wague, Idrissa Gueye, Salif Sane, Alfred N'Diaye, Badou Ndiaye, Ismaila Sarr, Sadio Mane, M'Baye Niang

İki takım arasındaki rekabette Senegal üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 3 maçta Senegal 2 galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Senegal'in attığı 5 gole, Japonya 2 golle yanıt verdi.

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Japonya ve Senegal arasındaki ilk karşılaşma, Japonya'nın Hiroshima kentinde 27 Mayıs 1987'de oynandı.

Mücadele, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

İki takım 2001'de bu kez Fransa'nın Lens şehrinde karşı karşıya geldi. Senegal, ilk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 2-0 galip tamamladı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018

Takımlar, son kez 25 yıl önce karşılaştı. Japonya'da oynanan maçı da Senegal 1-0 kazanmayı başardı.

JAPONYA, 6. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Japonya, Rusya'daki organizasyon ile 6. Dünya Kupası'nı yaşıyor.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

Hepsi üst üste olmak üzere 6. turnuvasını oynayan Asya ekibi, 2 kez son 16 turunu görürken, 3 defa gruplardan çıkamadı.

FIFA dünya sıralamasında 61. basamakta bulunan Japonya, Güney Kore ile birlikte 2002 yılında düzenlediği Dünya Kupası'nın son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elenmişti. Türkiye'nin golü Ümit Davala'dan gelmişti.

SENEGAL'İN TEK YENİLGİSİ VAR

Afrika temsilcisi, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.

Japonya ve Güney Kore'nin 2002'de ortaklaşa düzenlediği organizasyonda ilk deneyimini yaşayan Senegal, çeyrek final oynama başarısını göstermişti.

16 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda mücadele eden Senegal, kupa tarihinde 6 maça çıktı. Üç galibiyet, iki beraberlik alan Afrika ekibi, tek yenilgisini Türkiye karşısında yaşamıştı. 2002'de oynanan çeyrek final mücadelesini Türkiye, İlhan Mansız'ın uzatma dakikalarında attığı 'Altın gol' ile kazanmıştı.

Kupada oynadığı 6 maçta 9 gol atan Senegal, kalesinde ise 7 gol gördü.

Afrika ekibi, FIFA dünya sıralamasında 27. basamakta bulunuyor.

JAPONYA

Polonya, Senegal ve Kolombiya ile H Grubu'nda yer alan Japonya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Asya elemelerinde teknik direktör Vahid Halilhodzic idaresinde Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden ancak daha sonra Halilhodzic ile yollarını ayıran Japonya Milli Takımı'nın Rusya'da başında, Japon teknik direktör Akira Nishino olacak.

Asya elemelerine 2. turdan katılan Japonya, Suriye, Singapur, Afganistan ve Kamboçya'nın yer aldığı grubu 7 galibiyet ve 1 beraberlik ile zorlanamadan lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Üçüncü turda, Suudi Arabistan, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Tayland ile mücadele eden Japonya, bu grubu da 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 20 puanla lider bitirerek Rusya vizesini aldı.

İkinci turda oynadığı 8 maçta 27 gol atan ve kalesini gole kapatan Japonya, üçüncü turda ise 17 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Önceki Dünya kupalarında Kazuyoshi Miura, Shunsuke Nakamura ve Hidetoshi Nakata gibi önemli oyuncuların forma giydiği Japonya, deneyimli isimler Keisuke Honda ve Shinji Kagawa ile savunmada liderliği üstlenen Maya Yoshida önderliğinde tarihi bir başarı kovalayacak.

Rusya biletini cebine koyan Japonya, FIFA dünya sıralamasında 61'incı basamakta yer alıyor.

Japonya'nın aday kadrosunun önemli bir kısmını, Japonya ve Almanya'da forma giyen isimler oluşturuyor. Japonya aday kadrosunda geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Galatasaray'da geçiren ve şampiyonluk sevinci yaşayan Yuto Nagatomo da bulunuyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Japonya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 17 maç yapan Japonlar, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 4'ünden beraberlikle, 9'undan da mağlubiyetle ayrıldı. Son 5 turnuvanın tamamına katılan Japonya, Dünya Kupası tarihi boyunca 14 gol attı, kalesinde 22 gol gördü.

Son turnuvada gruptan çıkamayan Japonya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1998 - Grup aşaması

2002 - Son 16 turu

2006 - Grup aşaması

2010 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

KADROSU

Kaleciler: Eiji Kawashima (Metz), Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka), Kosuke Nakamura (Kashiwa Reysol)

Defans: Yuto Nagatomo (Galatasaray), Tomoaki Makino, Wataru Endo (Urawa Red Diamonds), Maya Yoshida (Southampton), Hiroki Sakai (Marsilya) Gotoku Sakai (Hamburg), Gen Shoji (Kashima Antlers), Naomichi Ueda (Kashima Antlers)

Orta saha: Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt), Keisuke Honda (Pachuca), Takashi Inui (Eibar), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund), Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka), Genki Haraguchi, Takashi Usami (Fortuna Dusseldorf), Gaku Shibasaki (Getafe), Ryota Oshima (Kawasaki Frontale)

Forvet: Shinji Okazaki (Leicester City), Yuya Osako (Werder Bremen), Yoshinori Muto (Mainz)