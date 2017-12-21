Cadde’nin haberine göre, Jean Claude Van Damme, fitness markasına yapılan bayilik taleplerini değerlendirmek için Kocaeli ve İzmit’i gezdikten sonra stres atmak için İstanbul gecelerinde üç mekan gezdi.



Oyuncu, Türkiye’ye her zaman hayran kaldığını ve Türk insanlarını sıcakkanlılığını çok beğendiğini söyledi.



Van Damme, "Türk bir kadınla evlenir misiniz?" sorusuna, "Tabii ki Türk kızları çok güzel, neden olmasın" yanıtını verdikten sonra elindeki tesbihiyle dikkati çekti. Dünyaca ünlü oyuncu, "Tesbih çekerken daha rahat konuşuyorum" diyerek herkesi güldürdü.



Öte yandan "Artık alkol almıyorum" diyen oyuncu, "Bütün gece Türk kahvesi içtim ve lokumunuz harika" ifadelerini kullandı.



Jean claude Van damme