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Beşiktaşlı Dusko Tosic’in eşi Jelena Karleusa’ya Türkiye’de bir televizyon kanalından teklif geldi. Sırp basınına göre Türkiye’den bir televizyon kanalı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa’ya iş teklif etti. Buna göre Tosic’in eşine, reality show tarzında kendisi ve aile hayatı konusunda bir program yapması karşılığında epey yüksek bir teklif yapıldı.