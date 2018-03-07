HT Magazin'de yer alan habere göre, 45 yaşındaki ünlü yıldız, 12 yaşındaki kızı Violet, 9 yaşındaki oğlu Samuel ve eski eşi Ben Affleck ile Brentwood’da görüntülendi. Dörtlü birlikte parka gidip zaman geçirdi.

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