Jennifer Lawrence ve Darren Aronofsky ayrıldı!

Daha önce "Harvard mezunlarını fazlasıyla kibirli buluyorum. Her konuda sürekli Harvard’a referans veriyorlar. Harvard’ı anmadan iki dakika bile konuşulmuyor" diyen Jennifer Lawrence ile Anne setinde tanıştığı Harvard'lı sevgilisi Darren Aronofsky ilişkilerini bitirdi.

Geçen ay ayrılık kararı alan ikili buna rağmen geçtiğimiz hafta Los Angeles'taki Vali Ödülleri törenine birlikte katıldı.

Aralarında kırgınlık olmayan Lawrence ve Arorofsky'ın görüşmeye devam ettikleri ancak aşk hayatına nokta koydukları öne sürüldü.

Lawrence, daha önce sevgilisiyle arada Kim Kardashian ve reality şovlar yüzünden tartışsalar da, günün sonunda her zaman uzlaşabildiklerinin çünküAronofsky'nin tipik bir Harvard'lı olmadığını söyleyemişti.

Jennifer Lawrence

Darren Aronofsky