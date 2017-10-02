Jeremain Lens'in Trabzonspor maçında kaçırdığı gol gündem oldu

7 | 35

30 SANİYE SONRA GOL OLDU

Yine Talisca’nın ara pasında sürati ile Bordo-Mavili rakibini ekarte eden ve bir anda kaleci Onur Kıvrak ile karşı karşıya kalan yıldız futbolcu, yanında Cenk Tosun olmasına rağmen çok kötü bir aşırtma denemesi yapıp yüzde yüzlük golü harcadı.