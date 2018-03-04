BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilecek, oyuncu kadroasunda Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun’un rol adığı Jet Sosyete 3. bölümü ile güldürmeye devam ediyor.

Jet Sosyete'de bu hafta yine macera hiç bitmeyecek. Özellikle Yaşar Usta'nın yeni serüvenlere atılması kahkahaya boğacak. İşte Jet Sosyete'nin yeni bölüm fragmanı...

JET SOSYETE 3. BÖLÜM ÖZETİ

Yaşar, topluluk önünde konuşamayınca başına gelmedik kalmaz. Cengiz Bey, Yaşar’dan ofis çalışanlarına toplu bir tanışma konuşması yapmasını ister. Topluluk önünde konuşma fobisi olan Yaşar bunu yenmek için Cengiz Bey’in verdiği tavsiyeleri uygularken başına gelmedik kalmaz. Talip’in, Yıldız ile Ozan’ın gazete haberini ev halkına söylemesi sonucu Yaşar, Gündüz’den evdeki genç kızları gözetim altına almasını ister. Melike ile Gündüz’ü AVM’de birlikte gören Alara konuyu yanlış anlayıp Gündüz ile arasına mesafe koyar. Ertelenen makyaj lansmanında sahneye çıkma hayalleri kuran Gizem ise kayınvalidesi, İlayda ve Pelin’e rağmen sürpriz bir konuğun yardımıyla bir anda kendini sahnede bulur.

Jet Sosyete yeni bölümüyle Pazar 20.00’da Star TV’de!

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER