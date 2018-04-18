Karşılıklı anlaşarak ilişkilerini bitirdiklerini açıklayan John Cena ile Nikki Bella, "Bu kararı alırken çok zorlandık ama olması gereken buydu. Birbirizi desteklemeye ve saygı duymaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıllarda nişanlanan sporcu çiftin evlenmesi bekleniyordu.